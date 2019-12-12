Найдены «черные ящики» упавшего в Краснодарском крае Ми-28

«Нашли бортовые самописцы, они целые. Комиссия рассматривает все версии произошедшего, включая техническую неисправность и человеческий фактор. Полную картину авиационного происшествия можно будет установить только после считывания информации с бортовых самописцев», - заявил источник агентства.

В настоящее время, также утверждает источник, полеты вертолетов Ми-28 в регионе приостановлены до выяснения причин крушения.

Как сообщается, в результате катастрофы погибли заместитель командира полка по летной подготовке и командир эскадрильи одной из воинских частей в Кореновске.

Ранее в эфире НСН лётчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев рассказал, что на вертолетах Ми-28 электроника не дотягивает до западных аналогов.

«То, что мы имели 10 лет назад (электромеханическое оборудование), мы переломили и идём в ногу с новыми технологиями. Конечно, отстаём, мы же не Япония, не Америка, не Англия и не Франция. Мы отстаём не только в вертолётах, но и во всей электронике», — заявил он.

