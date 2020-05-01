Нагрубивший полицейским сочинец получил штраф за нарушение самоизоляции
Житель города Сочи, вышедший на прогулку с семьей во время режима самоизоляции и нагрубивший полицейским, получил штраф. Об этом сообщает РБК со ссылкой на МВД по региону.
Решение о назначении штрафа размером 1 тыс. рублей принял Адлерский районный суд.
По данным издания, инцидент с мужчиной произошел накануне. Полицейские остановили мужчину с женой и двумя детьми на прогулке в парке. Отмечается, что мужчина грубо общался с полицейскими и отказался предъявить документы. В результате он был задержан. Материал по факту оскорбления полицейских передадут следствию, уточняет РБК.
Напомним, власти Краснодарского края продлили режим самоизоляции до 12 мая, также в регионе жителей обязали носить медицинские маски.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
114 тыс.+7 933 / сут.
Умерли
1 169+96 / сут.
Выздоровели
13 220+1 601 / сут.
- Вестибюли еще 45 станций московского метро закроют с 3 мая
- Массовая демонстрация проходит в Берлине, несмотря на самоизоляцию
- Британия начала тестировать на коронавирус более 100 тысяч человек в день
- ВОЗ сохранила глобальный режим ЧС из-за COVID-19
- Маски станут обязательными в Подмоскьвье с 12 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru