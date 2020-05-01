Нагрубивший полицейским сочинец получил штраф за нарушение самоизоляции

Житель города Сочи, вышедший на прогулку с семьей во время режима самоизоляции и нагрубивший полицейским, получил штраф. Об этом сообщает РБК со ссылкой на МВД по региону.

Решение о назначении штрафа размером 1 тыс. рублей принял Адлерский районный суд.

По данным издания, инцидент с мужчиной произошел накануне. Полицейские остановили мужчину с женой и двумя детьми на прогулке в парке. Отмечается, что мужчина грубо общался с полицейскими и отказался предъявить документы. В результате он был задержан. Материал по факту оскорбления полицейских передадут следствию, уточняет РБК.

Напомним, власти Краснодарского края продлили режим самоизоляции до 12 мая, также в регионе жителей обязали носить медицинские маски.

