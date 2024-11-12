Над тремя регионами России сбили 13 беспилотников ВСУ
Тринадцать украинских беспилотников уничтожили над тремя регионами России, передает Минобороны.
По данным ведомства, прошедшей ночью военные пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением дронов самолетного типа по территории РФ. Дежурные средства ПВО сбили 13 беспилотных летательных аппаратов.
«Девять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, два – над территорией Брянской области и два – над территорией Курской области», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее в Белгородской области из-за удара беспилотника загорелся резервуар на нефтебазе в Старооскольском округе, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru