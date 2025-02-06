Над территорией России уничтожили 28 украинских БПЛА

Почти 30 украинских беспилотников ликвидировали над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.

В частности, 13 дронов сбили над акваторией Азовского моря, восемь – над Ростовской областью, шесть – над Краснодарским краем. Кроме того, один БПЛА уничтожили в Астраханской области.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что дроны ВСУ сбили в Миллеровском, Чертковском, Каменском районах региона, Донецке и Каменске, пишет Ura.ru.

