Над территорией России уничтожили 27 украинских БПЛА

Почти тридцать украинских беспилотников уничтожили над российскими регионами за ночь. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27... беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.

Так, 15 дронов сбили над Белгородской областью, семь — над Воронежской, три – над Тамбовской, еще два – над Курской.

Ранее над Белгородской и Тамбовской областями ликвидировали три беспилотника ВСУ, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РегионыПВОМинобороныБеспилотники

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