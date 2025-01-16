Над территорией России уничтожили 27 украинских БПЛА

Почти тридцать украинских беспилотников уничтожили над российскими регионами за ночь. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27... беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.

Так, 15 дронов сбили над Белгородской областью, семь — над Воронежской, три – над Тамбовской, еще два – над Курской.

Ранее над Белгородской и Тамбовской областями ликвидировали три беспилотника ВСУ, напоминает 360.ru.

