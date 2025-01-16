Над территорией России уничтожили 27 украинских БПЛА
16 января 202507:34
Почти тридцать украинских беспилотников уничтожили над российскими регионами за ночь. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27... беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.
Так, 15 дронов сбили над Белгородской областью, семь — над Воронежской, три – над Тамбовской, еще два – над Курской.
Ранее над Белгородской и Тамбовской областями ликвидировали три беспилотника ВСУ, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В России создали зональную защиту от БПЛА для городов
- В Госдепартаменте заявили, что Украина не будет возобновлять транзит российского газа
- Над территорией России уничтожили 27 украинских БПЛА
- Балицкий назвал вбросом данные об эвакуации из Васильевского района
- СМИ: Канада может ввести пошлины как ответ Трампу
- Байден заявил, что США при нем опередили Китай
- СМИ: Закрытие шахты в Красноармейске ударит по экономике Украины
- СМИ: Врач получил более 13 лет за насилие над 41 военным
- СМИ: Лондон и Париж тайно обсуждают отправку миротворцев на Украину
- Порошенко заявил, что у офиса Зеленского есть трудности в коммуникации с Трампом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru