Над Белгородской областью уничтожили украинский БПЛА
17 декабря 202407:46
Беспилотник ВСУ ликвидировали над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.
В ведомстве отметили, что ночью 17 декабря военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c БПЛА самолетного типа по территории РФ.
«Дежурными средствами ПВО... аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — подчеркнули в министерстве.
Ранее над Брянской областью сбили три беспилотника ВСУ, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru