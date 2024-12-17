Над Белгородской областью уничтожили украинский БПЛА

Беспилотник ВСУ ликвидировали над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве отметили, что ночью 17 декабря военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c БПЛА самолетного типа по территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО... аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — подчеркнули в министерстве.

Ранее над Брянской областью сбили три беспилотника ВСУ, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белгородская областьБеспилотникиПВОМинобороны

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