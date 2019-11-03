Начата проверка девяти человек на причастность к убийству главы Центра «Э» Ингушетии

Правоохранители проверяют девятерых подозреваемых в причастности к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (Центра «Э») МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также его брата Ахмеда в Москве 2 ноября. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Напомним, в СК РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») ч. 2 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»).

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела об убийстве Эльджаркиева.

Преступление в отношении ингушского силовика связывают с его профессиональной деятельностью. По данным ТАСС, оно носит заказной характер.

Инцидент произошел в районе дома 2, корпус 1, на улице Академика Анохина. Нападавший сделал не менее 10 выстрелов, сообщает источник агентства. Стрелявший скрылся из Москвы.

