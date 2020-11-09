Начальницу группы опеки Брянска будут судить за халатность

Следственные органы Брянской области завершили расследование уголовного дела в отношении начальницы группы опеки и попечительства комитета по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянска, которая обвиняется в халатности, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.



В июне из приёмной семьи в Брянске была изъята истощённая семилетняя девочка, которую удочерила семья, где уже воспитывались шесть родных детей. Следователи установили, что приёмную дочь содержали в непригодных для проживания условиях, часто не кормили. В результате здоровью ребёнку был нанесён тяжкий вред: девочку забрали в крайне истощённом состоянии. Опекуна задержали.

В СУ СК РФ по Брянской области заявили, что в период с 2016 по 2020 год начальница группы опеки ненадлежащим образом отнеслась к исполнению своих служебных обязанностей и не обеспечила защиту прав и законных интересов ребёнка. Расследование уголовного дела завершено, материалы с обвинительным заключением переданы прокурору.

