Начальник полиции Ступина и ещё трое полицейских задержаны за взятку

Начальник полиции города Ступино в Московской области задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она уточнила, что вместе с ним задержаны также ещё трое сотрудников полиции - исполняющий обязанности главы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и двое оперуполномоченных данного подразделения.

Как передает RT, всю четверку, по данным Волк, взяли сегодня с поличным при получении от гражданина полумиллиона рублей. Операция проведена в рамках комплекса мероприятий по проверке сведений о возможной причастности ряда должностных лиц ОМВД РФ по городскому округу Ступино к коррупционным преступлениям.

Как сообщает Москва 24, операцию по задержанию подозреваемых провели сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД РФ совместно с Федеральной службой безопасности и управлением собственной безопасности ГУ МВД по Московской области.

Согласно официальному сайту ОМВД РФ по городскому округу Ступино, должность начальника занимает полковник Андрей Желудков. Он был назначен на неё 3 июля 2018 года. До этого Желудков занимал должность начальника УМВД России на комплексе «Байконур».

18 октября в МВД сообщили о задержании двух руководителей московского ОВД «Дорогомилово».

