Начальник Московского метро назвал причину столкновения поездов
Руководитель Московского метро Виктор Козловский заявил, что причина столкновения поездов на станции метро «Печатники» стало неверное решение машиниста, сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.
По его словам, была вручную отключена автоматическая система регулирования скорости (АРС), что подтвердил мужчина, управлявший поездом без пассажиров. Машинист, у которого более 20 лет опыта вождения, также признал, что совершил такую серьёзную ошибку.
«Сейчас машинисту оказывается медицинская помощь, у него перелом ноги. Всего четыре обратились к медикам, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Всем оказывается необходимая помощь», - отметил Козловский.
Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия ведутся восстановительные работы.
Ранее глава профсоюза работников столичного метрополитена Николай Гостев заявил «Радиоточке НСН», что столкновение поездов в московском метро произошло из-за некомпетентного управления.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru