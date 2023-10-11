Начальник Московского метро назвал причину столкновения поездов

По его словам, была вручную отключена автоматическая система регулирования скорости (АРС), что подтвердил мужчина, управлявший поездом без пассажиров. Машинист, у которого более 20 лет опыта вождения, также признал, что совершил такую серьёзную ошибку.

«Сейчас машинисту оказывается медицинская помощь, у него перелом ноги. Всего четыре обратились к медикам, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Всем оказывается необходимая помощь», - отметил Козловский.

Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия ведутся восстановительные работы.

Ранее глава профсоюза работников столичного метрополитена Николай Гостев заявил «Радиоточке НСН», что столкновение поездов в московском метро произошло из-за некомпетентного управления.

