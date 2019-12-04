На заводе в Свердловской области произошел пожар

Пожар произошел на территории завода "Уралэлектромедь" в Верхней Пышме Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.

Отмечается, что огонь распространился на площади более 400 кв. метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Огонь к настоящему времени ликвидирован. В тушении принимали участие более 50 человек и 20 единиц техники.

