На заводе в Свердловской области произошел пожар
4 декабря 201920:59
Пожар произошел на территории завода "Уралэлектромедь" в Верхней Пышме Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.
Отмечается, что огонь распространился на площади более 400 кв. метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
Огонь к настоящему времени ликвидирован. В тушении принимали участие более 50 человек и 20 единиц техники.
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