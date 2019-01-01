На заводе в США прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Филадельфии. Об этом сообщает NBC Philadelphia. После него в здании начался пожар. По предварительным данным, распространившийся огонь, в свою очередь, вызвал детонацию ещё нескольких бочек с горючим.
Местные СМИ сообщают, что жители ближайших домов заявили о «трясущихся от взрыва» стенах. При этом сообщений о погибших или пострадавших пока не поступало. В настоящий момент сотрудники спецслужб выясняют все обстоятельства произошедшего.
Philadelphia Energy Solutions является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом на восточном побережье. Там трудятся около тысячи человек.
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