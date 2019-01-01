На заводе в США прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Филадельфии. Об этом сообщает NBC Philadelphia. После него в здании начался пожар. По предварительным данным, распространившийся огонь, в свою очередь, вызвал детонацию ещё нескольких бочек с горючим.

Местные СМИ сообщают, что жители ближайших домов заявили о «трясущихся от взрыва» стенах. При этом сообщений о погибших или пострадавших пока не поступало. В настоящий момент сотрудники спецслужб выясняют все обстоятельства произошедшего.

Philadelphia Energy Solutions является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом на восточном побережье. Там трудятся около тысячи человек.



