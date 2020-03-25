На западе Москвы второй день находят останки людей

На западе Москвы в Тропаревском парке уже второй день находят расчлененные останки человеческих тел, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Впервые фрагменты человеческих лет нашли вечером во вторник, 24 марта. В зоне отдыха Тропарево на улице Академика Бакулева нашли четыре фрагмента человеческих рук.



Пока неизвестно, принадлежат ли эти фрагменты конечности одному человеку или разным. При этом на следующий день в том же районе были найдены новые останки — какие именно, пока не уточняется.

