На западе Москвы второй день находят останки людей
На западе Москвы в Тропаревском парке уже второй день находят расчлененные останки человеческих тел, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Впервые фрагменты человеческих лет нашли вечером во вторник, 24 марта. В зоне отдыха Тропарево на улице Академика Бакулева нашли четыре фрагмента человеческих рук.
Пока неизвестно, принадлежат ли эти фрагменты конечности одному человеку или разным. При этом на следующий день в том же районе были найдены новые останки — какие именно, пока не уточняется.
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