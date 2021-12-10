На Ярославском направлении МЖД приостановили движение поездов

Сбой движения в сторону Москвы произошел на Ярославском направлении Московской железной дороги, к настоящему времени железнодорожное сообщение восстановлено.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, движение остановили из-за поломки трех электропоездов.

По данным пресс-службы МЖД, в 6:38 на станции Ивантеевка по техническим причинам был остановлен поезд №6806 Москва-Фрязино, из-за чего временно прекратилось движение составов на этой ветке. Поезда из столицы следовали до станции Болшево.

К 8:40 движение восстановили, поезда в Москву и Подмосковье следуют с отклонением от графика до 20 минут.

«Московская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — добавили в пресс-службе.



