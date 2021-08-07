На вулкане Эбеко на Курилах зафиксировали пепловый выброс

Пепловый выброс зафиксирован на вулкане Эбеко на Северных Курилах. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области.

«7 августа в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс. Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 10 км», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что пеплопада в Северо-Курильске не наблюдалось.

Запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности граждан нет.

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ФОТО: РИА Новости/В. Чистяков
ТЕГИ:КурилыСахалинВулканы
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