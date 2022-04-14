На востоке ЮАР при наводнении погиб 341 человек

Количество погибших после наводнения в провинции Квазулу-Наталь на юго-востоке ЮАР выросло до 341. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

Накануне власти сообщали, что погибли 306 человек. Число пострадавших, по данным властей, составляет более 40 тысяч.

Власти отметили, что наибольшее число погибших на территории муниципального округа Итеквини. Президент ЮАР при облете место бедствия на вертолете назвал его «катастрофой небывалых масштабов».





