На внутренней стороне МКАД столкнулись семь автомобилей
7 октября 202109:22
Семь автомобилей столкнулись на внутренней стороне 37-го километра МКАД, сообщает департамент транспорта Москвы.
Отмечается, что ДТП произошло перед пересечением с улицей Павла Фитина. На месте происшествия работают столичные оперативные службы.
«Движение свободно по двум полосам из пяти. Выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru