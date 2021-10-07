На внутренней стороне МКАД столкнулись семь автомобилей

Семь автомобилей столкнулись на внутренней стороне 37-го километра МКАД, сообщает департамент транспорта Москвы.

Отмечается, что ДТП произошло перед пересечением с улицей Павла Фитина. На месте происшествия работают столичные оперативные службы.

«Движение свободно по двум полосам из пяти. Выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

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ФОТО: depositphotos.com
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