На внутренней стороне МКАД столкнулись четыре грузовика

Повара из ресторана «Урюк» подозревают в поддержке терроризма Российскому послу в Киргизии вручили ноту в связи с массовыми задержаниями граждан республики в Москве На МКАДе произошло ДТП с участием нескольких грузовиков А на Рябиновой улице на западе Москвы перекрыли движение из-за прорыва трубы с горячей водой Погода, которая характерна для июня, наступит в Москве с пятницы, 18 апреля В Театре Вахтангова состоится премьера спектакля «Солнце Ландау»