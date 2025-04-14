На внутренней стороне МКАД столкнулись четыре грузовика

Авария с несколькими грузовыми автомобилями произошла на МКАД в Москве. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта.

По данным ведомства, машины столкнулись на внутренней стороне 108-го километра МКАД в районе съезда №0.

«На месте работают оперативные службы... Движение затруднено на 4,5 км», - указали в Дептрансе.

Как уточнили в столичном управлении МВД, на автодороге столкнулись четыре транспортных средства. Предварительно, в результате аварии пострадал человек.

Ранее на внутренней стороне 60-го км МКАД столкнулись семь легковых авто, напоминает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МКАДДТПМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры