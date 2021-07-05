На устранение последствий урагана в Абхазии требуются десятки млн рублей

Президент Абхазии Аслан Бжания на совещании, посвященном устранению последствий урагана, оценил ущерб от стихии в "десятки миллионов рублей". Об этом сообщает агентство "Апсныпресс".

Ураганный ветер обрушился на республику в воскресенье 4 июля. Он повредил 95 частных домовладений и 57 высотных домов. Президент отметил, что восстановление требует существенной суммы из республиканского бюджета.

В свою очередь, премьер-министр Абхазии Александр Анкваб заявил, что на восстановление одной высотки необходимо 5 миллионов рублей. Он также пояснил, что ураган нанес значительный урон энергетическому хозяйству Абхазии.

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Фото: presidentofabkhazia.org
ТЕГИ:УраганАбхазия
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