На Урале задержан смертник, готовивший масштабный теракт

Мужчина с самодельным взрывным устройством, закреплённым на «поясе смертника» задержан в Когалыме. Совместную операцию провели полицейские с сотрудниками Федеральной службы безопасности, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По результатам экспертизы установлено, что на поясе задержанного было закреплено самодельное взрывное устройство, собранное на основе гексогена с поражающими элементами (болтами), общим весом более двух с половиной килограммов.

Предполагается, что неудавшийся смертник собирался устроить террористический акт в Когалыме. Возбуждено уголовное дело. С задержанным работают следователи.

