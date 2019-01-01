На Урале задержан смертник, готовивший масштабный теракт
Мужчина с самодельным взрывным устройством, закреплённым на «поясе смертника» задержан в Когалыме. Совместную операцию провели полицейские с сотрудниками Федеральной службы безопасности, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.
По результатам экспертизы установлено, что на поясе задержанного было закреплено самодельное взрывное устройство, собранное на основе гексогена с поражающими элементами (болтами), общим весом более двух с половиной килограммов.
Предполагается, что неудавшийся смертник собирался устроить террористический акт в Когалыме. Возбуждено уголовное дело. С задержанным работают следователи.
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