На Кубани пропавшего мальчика нашли в компании неизвестной женщины
Пропавшего во вторник в Краснодаре двухлетнего мальчика нашли в сопровождении посторонней женщины, сообщила пресс-служба городского управления МВД.
Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и нашли ребенка на улице 40-летия Победы. Мальчик находился вместе с неизвестной женщиной.
«По данному факту проводится проверка, в том числе устанавливаются мотивы действий гражданки», - цитирует пресс-службу РИА Новости.
Ранее сообщалось, что активисты «ЛизаАлерт» в Тюменской области помогли найти двух пропавших девочек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru