На Кубани пропавшего мальчика нашли в компании неизвестной женщины

Пропавшего во вторник в Краснодаре двухлетнего мальчика нашли в сопровождении посторонней женщины, сообщила пресс-служба городского управления МВД.

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Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и нашли ребенка на улице 40-летия Победы. Мальчик находился вместе с неизвестной женщиной.

«По данному факту проводится проверка, в том числе устанавливаются мотивы действий гражданки», - цитирует пресс-службу РИА Новости.

Ранее сообщалось, что активисты «ЛизаАлерт» в Тюменской области помогли найти двух пропавших девочек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПолицияДетиКраснодарский Край

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