На Украине захватили храм Украинской православной церкви в Хмельницкой области
В Хмельницкой области Украины произошел захват храма великомученика Димитрия Солунского канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщается в telegram-канале Хмельницкой епархии УПЦ.
Накануне в селе Перегинка неизвестные во главе с депутатом Розсошанской территориальной общины Оксаной Ошищук незаконно пробрались внутрь церкви и завладели имуществом прихода.
С тем, чтобы защититься от противоправных действий настоятель храма иерей Алексей Писаренко обратился с заявлением в полицию.
Ранее раскольники ворвались в православный храм во время отпевания погибшего украинского военнослужащего, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru