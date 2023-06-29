На Украине захватили храм Украинской православной церкви в Хмельницкой области

В Хмельницкой области Украины произошел захват храма великомученика Димитрия Солунского канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщается в telegram-канале Хмельницкой епархии УПЦ.

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Накануне в селе Перегинка неизвестные во главе с депутатом Розсошанской территориальной общины Оксаной Ошищук незаконно пробрались внутрь церкви и завладели имуществом прихода.

С тем, чтобы защититься от противоправных действий настоятель храма иерей Алексей Писаренко обратился с заявлением в полицию.

Ранее раскольники ворвались в православный храм во время отпевания погибшего украинского военнослужащего, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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