На Украине в больнице произошел взрыв
27 февраля 202115:30
В городской больнице украинских Черновцов прогремел взрыв. Есть пострадавшие, сообщает замглавы областной госадминистрации Наталья Гусак в Facebook.
«Чрезвычайная ситуация. В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы. Детали позже» - цитирует ее РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 534 / сут.
Умерли
85 743+439 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+16 020 / сут.
- Горбачев рекомендовал Путину и Байдену провести переговоры о разоружении
- Айсберг размером с Петербург отделился от Антарктиды
- На Украине в больнице произошел взрыв
- В Москве проходит акция в память Бориса Немцова
- Артемий Лебедев извинился перед женой Навального за фейк
27 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru