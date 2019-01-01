Происшествия
Отмечается, что сообщить о трагедии начальник десантно-штурмовых войск Михаил Забродский решился только завершения голосования на выборах в украинский парламент.
На Украине трое военных утонули на глазах натовских инструкторов
22 июля10:59
Трое солдат украинской армии утонули во Львовской области во время учений, сообщает Ura.ru.
По данным издания, инцидент произошел на глазах инструкторов НАТО. Во время учений утонула боевая машина десанта с экипажем внутри.
Отмечается, что сообщить о трагедии начальник десантно-штурмовых войск Михаил Забродский решился только завершения голосования на выборах в украинский парламент.
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