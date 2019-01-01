На Украине трое военных утонули на глазах натовских инструкторов

Трое солдат украинской армии утонули во Львовской области во время учений, сообщает Ura.ru.

По данным издания, инцидент произошел на глазах инструкторов НАТО. Во время учений утонула боевая машина десанта с экипажем внутри.

Отмечается, что сообщить о трагедии начальник десантно-штурмовых войск Михаил Забродский решился только завершения голосования на выборах в украинский парламент.

