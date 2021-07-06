На Украине рухнули сайты президента и СБУ

Сайты президента Украины и украинских спецслужб – СБУ, СВР и Национального антикоррупционного бюро Украины – перестали открываться вечером во вторник, 6 июля.

На синхронность сбоя обратили внимание пользователи соцсетей. Они предполагают, что на сайты могла быть совершена кибератака.

Официальной версии пока нет.

