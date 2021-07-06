На Украине рухнули сайты президента и СБУ
6 июля 202120:24
Сайты президента Украины и украинских спецслужб – СБУ, СВР и Национального антикоррупционного бюро Украины – перестали открываться вечером во вторник, 6 июля.
На синхронность сбоя обратили внимание пользователи соцсетей. Они предполагают, что на сайты могла быть совершена кибератака.
Официальной версии пока нет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 378 / сут.
Умерли
139 тыс.+737 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+18 411 / сут.
- Ревакцинация от коронавируса началась в Ленинградской области
- Белый дом: США и Россия ведут переговоры по кибербезопасности
- В Тбилиси продолжаются стычки между ЛГБТ и радикалами
- Исландия признала успешным эксперимент по сокращению рабочей недели
- Известный российский генетик Балановский погиб, спасая детей
- На Украине рухнули сайты президента и СБУ
- В МИД Эстонии прокомментировали задержание консула в Санкт-Петербурге
- Минфин России представил структуру ФНБ без доллара
- Названы самые опасные продукты в жару
- Сухоруков ушел из Театра имени Моссовета
6 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru