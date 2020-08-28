На Украине новый антирекорд по COVID-19

На Украине зафиксирован максимальный суточный прирост новых случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. За минувшие сутки так выявили 2438 новых заболевших, свидетельствуют официальные данные властей.

До этого рекорд заболеваемости по COVID-19 отмечался 22 августа (+2,3 тысячи инфицированных).

Всего с начала пандемии коронавируса на Украине зафиксировано 114,5 тысячи заразившихся, , из них выздоровели 55 тысяч.

На этой неделе правительство Украины продлило адаптивный карантин до 31 октября, напоминает RT.

