На Украине новый антирекорд по COVID-19
На Украине зафиксирован максимальный суточный прирост новых случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. За минувшие сутки так выявили 2438 новых заболевших, свидетельствуют официальные данные властей.
До этого рекорд заболеваемости по COVID-19 отмечался 22 августа (+2,3 тысячи инфицированных).
Всего с начала пандемии коронавируса на Украине зафиксировано 114,5 тысячи заразившихся, , из них выздоровели 55 тысяч.
На этой неделе правительство Украины продлило адаптивный карантин до 31 октября, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru