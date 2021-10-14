На юго-западе Франции у нескольких десятков человек диагностировано отравление
14 октября 202100:24
Не менее 30 человек на юго-западе Франции получили диагноз отравление, передает ТАСС.
Среди пострадавших в городе Мариньяс-сюр-Жаль 27 учеников и 7 работников колледжа. Предполагается, что отравление могло быть вызвано дымом от ракетного топлива. Вблизи колледжа расположены предприятия корпорации ракетно-космических технологий Ariane Group.
Отмечается, что госпитализация не проводилась.
По факту случившегося начато расследование.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru