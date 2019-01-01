Происшествия

На юго-востоке столицы произошло ДТП

21 июня22:24

На пересечении 2-го Грайвороновского проезда и Проектируемого проезда №2282 столкнулись «Volvo» и такси «Volkswagen Polo», сообщил Агентству «Москва» источник в экстренных службах города.

В результате аварии пострадали два человека.

На месте ДТП находятся экстренные службы.

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ТЕГИ:ДТП