Происшествия
На месте ДТП находятся экстренные службы.
На юго-востоке столицы произошло ДТП
21 июня22:24
На пересечении 2-го Грайвороновского проезда и Проектируемого проезда №2282 столкнулись «Volvo» и такси «Volkswagen Polo», сообщил Агентству «Москва» источник в экстренных службах города.
В результате аварии пострадали два человека.
На месте ДТП находятся экстренные службы.
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ТЕГИ:ДТП
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