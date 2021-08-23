На юго-востоке Москвы столкнулись пять автомобилей
23 августа 202122:30
На юго-востоке Москвы столкнулись пять машин, водителям рекомендовано выбрать другой маршрут. Соответствующее предупреждение ведомство опубликовало в своем канале в Telegram.
Московский дептранс советует водителям объезжать Шоссейный проезд, где столкнулись пять автомобилей. Отмечается, что ДТП случилось около дома номер 8.
По данным департамента, на месте происшествия работают оперативные службы. О пострадавших не сообщается.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- На юго-востоке Москвы столкнулись пять автомобилей
- Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
- Российские банки хотят удвоить выдачу семейной ипотеки до конца года
- «Развратили всех». Мостовой о футбольных легионерах
- Три человека стали жертвами ДТП под Саратовом
- Скончался экс-глава Минприроды РФ Виктор Орлов
- В Пентагоне заявили, что не координируют действия в Афганистане с талибами
- В Турции заявили, что страна не сможет принять афганских беженцев
- СМИ: В Таджикистане опровергли доставку оружия в Афганистан
- Деньги на выплаты пенсионерам и военным возьмут из дополнительных доходов бюджета
23 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru