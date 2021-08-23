На юго-востоке Москвы столкнулись пять автомобилей

На юго-востоке Москвы столкнулись пять машин, водителям рекомендовано выбрать другой маршрут. Соответствующее предупреждение ведомство опубликовало в своем канале в Telegram.



Московский дептранс советует водителям объезжать Шоссейный проезд, где столкнулись пять автомобилей. Отмечается, что ДТП случилось около дома номер 8.

По данным департамента, на месте происшествия работают оперативные службы. О пострадавших не сообщается.

