На юге столицы произошла авария с мусоровозом и автобусом
21 апреля 202100:30
Два крупных автомобиля столкнулись на юге Москвы, в результате двое человек получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
Информация о ДТП поступила около 21:10. Авария произошла на Ясеневой улице на юге столицы. Пострадавшие направлены в больницу, их осматривают врачи.
Отмечается, что авария произошла во время попутного движения. По данным агентства, столкнулись пассажирский автобус и мусоровоз.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru