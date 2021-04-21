На юге столицы произошла авария с мусоровозом и автобусом

Два крупных автомобиля столкнулись на юге Москвы, в результате двое человек получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Информация о ДТП поступила около 21:10. Авария произошла на Ясеневой улице на юге столицы. Пострадавшие направлены в больницу, их осматривают врачи.

Отмечается, что авария произошла во время попутного движения. По данным агентства, столкнулись пассажирский автобус и мусоровоз.

