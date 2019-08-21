На юге Москвы подожгли мужчину

Неизвестный злоумышленник поджег мужчину на юге российской столицы, в районе Восточное Бирюлево, сообщили ТАСС в пресс-службе московской полиции. ЧП случилось на Касимовской улице.

По словам очевидцев, неизвестный внезапно облил несчастного горючей жидкостью, поджег и убежал. Полиция ведёт поиск изувера, отмечает RT. Информация о состоянии пострадавшего пока не поступала.

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ТЕГИ:ПолицияПоджогБирюлево

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