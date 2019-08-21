На юге Москвы подожгли мужчину
21 августа17:38
Неизвестный злоумышленник поджег мужчину на юге российской столицы, в районе Восточное Бирюлево, сообщили ТАСС в пресс-службе московской полиции. ЧП случилось на Касимовской улице.
По словам очевидцев, неизвестный внезапно облил несчастного горючей жидкостью, поджег и убежал. Полиция ведёт поиск изувера, отмечает RT. Информация о состоянии пострадавшего пока не поступала.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Переговоры президентов России и Финляндии начались в Хельсинки
- На юге Москвы подожгли мужчину
- Тарзан взорвал сети, слив интим с Королёвой за 16 лет. Видео
- СМИ узнали сколько Трамп был готов отвалить за Гренландию
- Многомиллиардное имущество семьи полковника ФСБ Черкалина может отойти государству