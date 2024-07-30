На юге Индии 41 человек погиб после схода оползня

Более 40 человек погибли при сходе оползня в штате Керала на юге Индии. Об этом пишет портал Asianet.

ЧП произошло в холмистых районах округа Ваянада на северо-востоке штата. В результате погиб 41 человек, еще несколько десятков пострадали. Как сообщил почетный консул России в штате Керала Ратиш Наир в беседе с ТАСС, среди погибших и пострадавших нет иностранцев, в том числе россиян.

Asianet отмечает, что на месте схода оползня работают военные, спасатели, вертолеты ВВС. Число погибших и пострадавших может увеличиться.

По словам министра здравоохранения штата Вины Джордж, доступ специалистов к месту происшествия затруднен из-за разрушения моста в районе схода. В ближайшее время к месту ЧП направят группу военно-морских сил.

Ранее в Эфиопии в результате двух оползней погибли 157 человек, напоминает 360.ru.

