На юге Индии 41 человек погиб после схода оползня
Более 40 человек погибли при сходе оползня в штате Керала на юге Индии. Об этом пишет портал Asianet.
ЧП произошло в холмистых районах округа Ваянада на северо-востоке штата. В результате погиб 41 человек, еще несколько десятков пострадали. Как сообщил почетный консул России в штате Керала Ратиш Наир в беседе с ТАСС, среди погибших и пострадавших нет иностранцев, в том числе россиян.
Asianet отмечает, что на месте схода оползня работают военные, спасатели, вертолеты ВВС. Число погибших и пострадавших может увеличиться.
По словам министра здравоохранения штата Вины Джордж, доступ специалистов к месту происшествия затруднен из-за разрушения моста в районе схода. В ближайшее время к месту ЧП направят группу военно-морских сил.
Ранее в Эфиопии в результате двух оползней погибли 157 человек, напоминает 360.ru.
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