На учениях в Забайкалье утонул танк с инструктором
3 сентября09:55
В Забайкальском крае на одном из полигонов во время маневров утонул танк, сообщает РЕН ТВ.
Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, трагедия разыгралась во время отработки преодолением водной преграды. Одна из машин заглохла под водой.
Водитель-курсант успел выбраться из танка, а вот инструктор до последнего пытался завести двигатель. В результате он погиб.
По факту ЧП ведут проверку правоохранительные органы и комиссия военного округа.
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