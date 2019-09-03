На учениях в Забайкалье утонул танк с инструктором

В Забайкальском крае на одном из полигонов во время маневров утонул танк, сообщает РЕН ТВ.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, трагедия разыгралась во время отработки преодолением водной преграды. Одна из машин заглохла под водой.

Водитель-курсант успел выбраться из танка, а вот инструктор до последнего пытался завести двигатель. В результате он погиб.

По факту ЧП ведут проверку правоохранительные органы и комиссия военного округа.





