На трассе в Башкирии столкнулись девять машин

Массовая авария произошла на трассе Р-240 в Башкирии, столкнулись девять автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

ДТП произошло на 158-м километре дороги близ деревни Рамадановка в Мелеузовском районе республики.

«Погибших нет. По предварительным данным, травмированы два человека, им оказана первая помощь», - подчеркнули в ГУ МЧС.

Госавтоинспекция устанавливает причины инцидента.

Ранее в Москве столкнулись два легковых автомобиля, один из них - такси, данных о пострадавших не поступало, напоминает 360.ru.

