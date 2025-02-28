На трассе в Башкирии столкнулись девять машин
28 февраля 202509:48
Массовая авария произошла на трассе Р-240 в Башкирии, столкнулись девять автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
ДТП произошло на 158-м километре дороги близ деревни Рамадановка в Мелеузовском районе республики.
«Погибших нет. По предварительным данным, травмированы два человека, им оказана первая помощь», - подчеркнули в ГУ МЧС.
Госавтоинспекция устанавливает причины инцидента.
Ранее в Москве столкнулись два легковых автомобиля, один из них - такси, данных о пострадавших не поступало, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru