На трассе под Оренбургом столкнулись более 20 автомобилей

Более 20 машин столкнулись на федеральной трассе в Оренбургской области. Об этом сообщила полиция региона.

По данным ведомства, инцидент произошел на дороге М-5 в районе поселка Холодные ключи Оренбургского района. Причиной ДТП стал «КамАЗ»: у грузовика сложился прицеп, перекрыв дорогу, и в машину врезалось более 20 авто.

После инцидента движение на этом участке трассы перекрыли до 14:25 (12:25 мск).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Оренбургской области, в результате аварии пострадали два человека. Их осматривают медики.

Ранее в Горно-Алтайске столкнулись Toyota Mark II и Toyota Corolla, пострадал семилетний мальчик, пишет 360.ru.

