На трассе под Оренбургом столкнулись более 20 автомобилей
Более 20 машин столкнулись на федеральной трассе в Оренбургской области. Об этом сообщила полиция региона.
По данным ведомства, инцидент произошел на дороге М-5 в районе поселка Холодные ключи Оренбургского района. Причиной ДТП стал «КамАЗ»: у грузовика сложился прицеп, перекрыв дорогу, и в машину врезалось более 20 авто.
После инцидента движение на этом участке трассы перекрыли до 14:25 (12:25 мск).
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Оренбургской области, в результате аварии пострадали два человека. Их осматривают медики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru