На трассе «Каспий» произошла авария с четырьмя грузовиками
ДТП с участием четырех грузовых машин произошло в районе Тамбовской области, один человек погиб. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу федеральной дороги Р-22 "Каспий.
По имеющимся сведениям, водитель грузовика Volvo выехал на встречную и не успел отреагировать на колонну автомобилей, остановившихся в месте ремонта трассы для пропуска других машин. Volvo протаранил три автомобиля, водитель остался жив.
Отмечается, что авария произошла на 533 километре федеральной автодороги Р-22 "Каспий" в Ржаксинском районе области около поселения Ракитино. Информация о ДТП поступила около 17 часов. Водитель грузовика Mercedes погиб, пассажиры автомобиля ГАЗ пострадали.
Движение по трассе затруднено, работает объезд через поселения Жердевка и Токаревка. Отмечается, что на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, а также ответственные за состояние трассы работники. По данным агентства, дорожное покрытие в месте аварии сухое, на трассе сохранилась разметка и дорожные знаки.
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