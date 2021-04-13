На трассе «Каспий» произошла авария с четырьмя грузовиками

ДТП с участием четырех грузовых машин произошло в районе Тамбовской области, один человек погиб. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу федеральной дороги Р-22 "Каспий.

По имеющимся сведениям, водитель грузовика Volvo выехал на встречную и не успел отреагировать на колонну автомобилей, остановившихся в месте ремонта трассы для пропуска других машин. Volvo протаранил три автомобиля, водитель остался жив.

Отмечается, что авария произошла на 533 километре федеральной автодороги Р-22 "Каспий" в Ржаксинском районе области около поселения Ракитино. Информация о ДТП поступила около 17 часов. Водитель грузовика Mercedes погиб, пассажиры автомобиля ГАЗ пострадали.

Движение по трассе затруднено, работает объезд через поселения Жердевка и Токаревка. Отмечается, что на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, а также ответственные за состояние трассы работники. По данным агентства, дорожное покрытие в месте аварии сухое, на трассе сохранилась разметка и дорожные знаки.

