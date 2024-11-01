На территории нефтебазы в Ставропольском крае упал беспилотник
Беспилотный летательный аппарат упал на территории нефтебазы в Ставропольском крае. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
«Этой ночью на территории нефтебазы в Светлограде упал беспилотник», — написал губернатор.
По словам Владимирова, обошлось без пострадавших. На месте ЧП находятся экстренные службы.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над территорией России уничтожили 83 украинских беспилотника, напоминает RT. Так, 36 дронов сбили над Курской области, 20 — над Брянской, 12 — в Крыму, 8 — над Воронежской областью, четыре — над Орловской и еще три — над Белгородской.
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