На Ставрополье задержали главу района Ростовской области

Глава Аксайского района Ростовской области Виталий Борзенко задержан в Кисловодске на Ставрополье, у него проходят обыски, передает ТАСС.

Его везут в Ростов-на-Дону для решения вопроса об избрании меры пресечения. Его подозревают в махинациях с землей. Вместе с ним задержаны еще шестеро.

Борзенко возглавляет район с 1994 года.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧиновникиЗадержаниеПроисшествиеРостов-на-Дону
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