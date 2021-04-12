На Ставрополье задержали главу района Ростовской области
12 апреля 202114:35
Глава Аксайского района Ростовской области Виталий Борзенко задержан в Кисловодске на Ставрополье, у него проходят обыски, передает ТАСС.
Его везут в Ростов-на-Дону для решения вопроса об избрании меры пресечения. Его подозревают в махинациях с землей. Вместе с ним задержаны еще шестеро.
Борзенко возглавляет район с 1994 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru