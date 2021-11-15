На Ставрополье четыре пешехода погибли, пытаясь помочь пострадавшему в другом ДТП
В Ставропольском крае четыре пешехода погибли под колесами автомобиля, переходя дорогу для помощи пострадавшему в ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Несчастный случай произошел в Георгиевском городском округе. Отмечается, что четверо пешеходов переходили проезжую часть в неустановленном месте для помощи пострадавшему в ДТП. Водитель машины, ехавшей по той же дороге, не успел среагировать и сбил пешеходов.
Согласно данным ГИБДД, все четверо погибли на месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 4 лиц».
В ДТП, произошедшем минутами ранее, пострадали три человека. Им была оказана медицинская помощь.
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