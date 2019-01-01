На станции «Тушино» электричка сбила человека

ЧП на железнодорожной станции «Тушино». Под колёсами электрички оказался человек. Об этом сообщает корреспондент НСН. По его словам, на месте происшествия уже прибыли медики. Из-за случившегося движение поездов прервано.

По предварительным данным, человек, оказавшийся под колёсами, жив.

Других подробностей инцидента пока нет.

