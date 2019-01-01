Происшествия
Других подробностей инцидента пока нет.
На станции «Тушино» электричка сбила человека
18 июня19:58
ЧП на железнодорожной станции «Тушино». Под колёсами электрички оказался человек. Об этом сообщает корреспондент НСН. По его словам, на месте происшествия уже прибыли медики. Из-за случившегося движение поездов прервано.
По предварительным данным, человек, оказавшийся под колёсами, жив.
Других подробностей инцидента пока нет.
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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Электрички
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