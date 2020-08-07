На станции метро «Рязанский проспект» женщина упала под поезд

В московском метрополитене на станции метро «Рязанский проспект» женщина упала под прибывающий поезд. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, женщина жива. Она упала под поезд из-за неосторожности.

Женщину вызволили после того, как было снято напряжение контактного рельса. Отмечается, что задержка в движении поездов была не более 5 минут.

Как пишет агентство, это второй инцидент на станции "Рязанский проспект" за последние 10 дней. 29 июля на этой же станции под рельсы упал мужчина, его также спасли.

