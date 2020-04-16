На складах Большого театра обнаружен труп человек
В Москве на складах, которые принадлежат Большому театру, был обнаружен труп человека со следами насильственной смерти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах.
Тело было найдено в четверг. Как пишет агентство, погибший был рабочим на складах. По предварительной версии, он был убит в ходе ссоры с коллегой, когда оба находились в состоянии алкогольного опьянения.
По данным агентства, на теле погибшего мужчины обнаружены следы ножевых ранений. Обстоятельства произошедшего устанавливает рабочая группа.
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