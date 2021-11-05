На шахте «Таштагольская» в Кузбассе началась проверка после задымления

Прокуратура Кузбасса инициировала проверку в связи с задымлением в шахте «Таштагольская» на одноименном руднике. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено прокуратуре города Таштагола. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения», – сообщают в прокуратуре.

Ранее в пятницу, 5 ноября, из-за задымления на Таштагольском руднике на поверхность шахты вывели порядка 200 горняков. Очаг задымления ликвидирован, пострадавших нет.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:КузбассШахтерыШахты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры