На шахте «Таштагольская» в Кузбассе началась проверка после задымления
Прокуратура Кузбасса инициировала проверку в связи с задымлением в шахте «Таштагольская» на одноименном руднике. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено прокуратуре города Таштагола. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения», – сообщают в прокуратуре.
Ранее в пятницу, 5 ноября, из-за задымления на Таштагольском руднике на поверхность шахты вывели порядка 200 горняков. Очаг задымления ликвидирован, пострадавших нет.
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