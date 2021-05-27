На северо-западе Москвы загорелся частный дом и магазин

В северо-западной части Москвы загорелись частный дом и магазин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

По данным агентства, пожар начался в двух стоящих рядом зданиях на Новосходненском шоссе, один из которых является частным жилым домом. Огонь охватил 300 квадратных метров, отряд пожарных приступил к тушению возгорания.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

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ФОТО: ГУ МЧС по Свердловской области
ТЕГИ:МоскваПожар
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