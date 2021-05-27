На северо-западе Москвы загорелся частный дом и магазин
27 мая 202123:38
В северо-западной части Москвы загорелись частный дом и магазин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.
По данным агентства, пожар начался в двух стоящих рядом зданиях на Новосходненском шоссе, один из которых является частным жилым домом. Огонь охватил 300 квадратных метров, отряд пожарных приступил к тушению возгорания.
Информации о жертвах и пострадавших нет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 039 / сут.
Умерли
120 тыс.+402 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 759 / сут.
- Слуцкий прокомментировал решение США не возвращаться в ДОН
- ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 539 тыс.
- МИД РФ подтвердило получение уведомления по Договору по открытому небу от США
- В НАТО поддержали разработку новых санкций ЕС против Белоруссии
- Меркель: 13 млн граждан ФРГ прошли полный курс вакцинации от COVID-19
- СМИ: США уведомили РФ, что не вернутся в ДОН
- Глава МИД Армении Айвазян подал в отставку
- Эстония прервет прямое авиасообщение с Белоруссией
- Анджелина Джоли и Светлана Алексиевич обсудили ситуацию в Белоруссии
- Мишустин: Россия готова наращивать транспортное сообщение с Белоруссией
27 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru