На северо-западе Москвы загорелся частный дом и магазин

В северо-западной части Москвы загорелись частный дом и магазин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

По данным агентства, пожар начался в двух стоящих рядом зданиях на Новосходненском шоссе, один из которых является частным жилым домом. Огонь охватил 300 квадратных метров, отряд пожарных приступил к тушению возгорания.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

