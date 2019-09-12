На северо-западе Москвы оцепили двор из-за возможного минирования

На улице Маршала Мерецкова в северо-западном округе Москвы полиция оцепила двор одного из жилых домов. Как сообщили корреспонденту НСН сотрудники правоохранительных органов, работающие на месте событий, возможно, речь идет об обнаружении взрывного устройства.

В УВД по СЗАО комментировать эту информацию отказались. «Не можем дать никакой информации по телефону», - заявил НСН оперативный дежурный.

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