На северо-западе Китая число жертв паводка возросло до 23
Число погибших в ходе паводка в провинции Цинхай на северо-западе КНР возросло до 23 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что еще восемь человек числятся пропавшими без вести.
По данным полиции, спасти удалось 23 человек за минувшие сутки. Согласно предварительной информации, в зоне ЧП оказались более 6,2 тысяч жителей.
В августе в регионе выпало рекордное количество осадков. Число превысило средний уровень за последние 50 лет.
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