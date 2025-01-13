На севере Москвы полностью сгорел Mercedes
Автомобиль Mercedes полностью сгорел на севере Москвы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя городских экстренных служб.
По данным СМИ, инцидент произошел на улице Софьи Ковалевской. Сообщение о возгорании авто поступило в 07:54. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.
Отмечается, что во время инцидента произошла детонация бензобака. Людей в салоне авто не было. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
«В 08:09 возгорание было ликвидировано», — указал представитель экстренных служб.
Ранее в подмосковном Красногорске загорелось авто с фейерверками, машина полностью сгорела, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru