Происшествия
На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.
На севере Москвы горит склад
17 июня23:34
Возгорание произошло на Ленинградском шоссе, на одноэтажном складе, расположенном на территории Северного речного вокзала, сообщил Агентству «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Пожар