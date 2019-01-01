Происшествия

На севере Москвы горит склад

17 июня23:34

Возгорание произошло на Ленинградском шоссе, на одноэтажном складе, расположенном на территории Северного речного вокзала, сообщил Агентству «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Пожар