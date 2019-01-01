На севере Москвы горит склад

Возгорание произошло на Ленинградском шоссе, на одноэтажном складе, расположенном на территории Северного речного вокзала, сообщил Агентству «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.

