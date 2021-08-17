На севере Греции второй день горит лес
Пожарные службы Греции двое суток пытаются ликвидировать возгорание в лесу, находящемся к северу от Афин. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Пожар в районе Вилия в 40 километрах от греческой столицы разгорелся в понедельник. Спасатели были вынуждены эвакуировать жителей нескольких деревень и постояльцев домов престарелых. В районе работают 370 пожарных, 115 спецавтомобилей и 20 пожарных воздушных судов.
Агентство передает, что около 140 пожарных приехали в Грецию из Польш. В тушении пожаров также принимают участие страны Европы и Ближнего Востока.
Причиной столь частых возгораний стала аномальная жара. В текущем месяце в Греции наблюдалось больше сотни лесных пожаров. Природные возгорания также происходят в Италии, Турции, Черногории, Алжире и Северной Македонии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru