На съемной квартире в Химках нашли мертвых бортпроводников

В Подмосковье найдены мертвыми двое молодых бортпроводников одной из российских авиакомпаний, сообщает сайт KP.Ru. По данным издания, тела обнаружили в Химках на съемной квартире.

Погибшими оказалась 29-летний уроженец Башкирии и 27-летний приезжий из Кирова. Отмечается, что на момент обнаружения оба были мертвы уже 12 часов.

При этом на телах не было никаких следов насильственной смерти. Трупы отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

