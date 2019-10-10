На съемной квартире в Химках нашли мертвых бортпроводников
10 октября 201910:50
В Подмосковье найдены мертвыми двое молодых бортпроводников одной из российских авиакомпаний, сообщает сайт KP.Ru. По данным издания, тела обнаружили в Химках на съемной квартире.
Погибшими оказалась 29-летний уроженец Башкирии и 27-летний приезжий из Кирова. Отмечается, что на момент обнаружения оба были мертвы уже 12 часов.
При этом на телах не было никаких следов насильственной смерти. Трупы отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
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